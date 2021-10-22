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      Акмолинская область

    Штормовое предупреждение объявили в семи областях Казахстана

    22 Октября 2021, 17:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, на севере, востоке 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более. Ночью на севере, востоке области ожидаются низовая метель, гололед. В городе Кокшетау ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    В Актюбинской области ожидается ветер юго-западный на востоке области порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром на юге и востоке Алматинской области ожидается туман.

    В горных районах Жамбылской области ожидаются туман, 23 октября гололед. 24-25 октября ожидается ветер западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах 15-20 м/с, 24 октября порывы 25 м/с.

    В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, южный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

    Ночью на западе, днем на севере и востоке Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

    В городе Караганде утром и днем ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 18 м/с.

    В городе Жезказгане ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы 18 м/с.

    Ночью на севере Кызылординской области ожидается туман.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Акмолинская область Алматинская область Актюбинская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Кызылординская область Казгидромет Погода
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