Штормовое предупреждение объявили в семи областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, на севере, востоке 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более. Ночью на севере, востоке области ожидаются низовая метель, гололед. В городе Кокшетау ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-западный на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге и востоке Алматинской области ожидается туман.

В горных районах Жамбылской области ожидаются туман, 23 октября гололед. 24-25 октября ожидается ветер западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах 15-20 м/с, 24 октября порывы 25 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, южный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, днем на севере и востоке Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

В городе Караганде утром и днем ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 18 м/с.

В городе Жезказгане ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы 18 м/с.

Ночью на севере Кызылординской области ожидается туман.