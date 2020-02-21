Штормовое предупреждение объявили в пяти регионах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили в пяти регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Восточно-Казахстанской области 22 февраля днем ожидаются осадки (преимущественно снег). Местами метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 м/с, в Жарминском районе порывы 25 м/с.

В Усть-Каменогорске 22 февраля днем ожидаются осадки (мокрый снег), метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, порывы 15 м/с.

В Семее 2 2 февраля днем ожидаются осадки (мокрый снег), метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15 м/с.





В Западно-Казахстанской области 22 февраля местами ожидается туман.

В Уральске 22 февраля ожидается туман.

Вероятность шторма 90-95 %.





В Костанайской области 22 февраля местами ожидается туман.

Вероятность шторма 90-95%.





В Кызылординской области 22 февраля ночью на большей части ожидаются осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед. Ветер северо-западный, западный с переходом на северо-восточный, днем местами 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.

В горных районах Туркестанской области 22 февраля ожидаются сильные осадки (дождь, снег), ночью местами гроза. Местами ожидаются туман, ветер юго-западный 15-20 м/с, ночью и утром порывы 23-28 м/с.

В Шымкенте 22 февраля ночью ожидается гроза. Ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 25 м/с.

В Туркестане 22 февраля ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, ночью порывы 25 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %



