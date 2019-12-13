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Штормовое предупреждение объявили в пяти регионах страны

13 Декабря 2019 20:33
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Штормовое предупреждение объявили в пяти регионах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в 5 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Ключевые слова: Акмолинская область, Восточно-Казахстанская область, Кызылординская область, Туркестанская область, Казгидромет, Погода, Шымкент,
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