Штормовое предупреждение объявили в пяти регионах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в 5 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

14 декабря в Кызылординской области местами сохраняется гололед, 14-16 декабря - туман. Вероятность шторма 90-95%.

Ночью и утром 14 декабря в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер северо-западный 15-20 м/с.

В Туркестане 14 декабря ночью и утром ожидаются туман, ночью ветер северо-западный 15-20 м/с.

В Шымкенте 14 декабря временами ожидаются туман, ночью ветер северо-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

14 декабря в Восточно-Казахстанской области ожидается снег, днем местами сильный. Местами метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20 м/с.

14 декабря в Акмолинской области местами ожидаются гололед, метель. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.