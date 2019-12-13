Штормовое предупреждение объявили в пяти регионах страны
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в 5 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
14 декабря в Кызылординской области местами сохраняется гололед, 14-16 декабря - туман. Вероятность шторма 90-95%.
Ночью и утром 14 декабря в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер северо-западный 15-20 м/с.
В Туркестане 14 декабря ночью и утром ожидаются туман, ночью ветер северо-западный 15-20 м/с.
В Шымкенте 14 декабря временами ожидаются туман, ночью ветер северо-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
14 декабря в Восточно-Казахстанской области ожидается снег, днем местами сильный. Местами метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20 м/с.
14 декабря в Акмолинской области местами ожидаются гололед, метель. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
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