Штормовое предупреждение объявили в пяти областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В пяти областях Казахстана 5 ноября ожидается снег, низовая метель и сильный ветер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

5 ноября на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, ночью на северо-востоке области сильный снег. На севере, западе, востоке области ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, ночью на юго-западе, юге области, днем на большей части области порывы

23-28 м/с.

В Петропавловске ожидаются снег, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром в северной части Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

Ночью на юге Мангистауской области ожидается сильный дождь. На севере области ожидается туман.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни на территорию Казахстана будет влиять атлантический циклон и связанные с ним фронтальные разделы, в связи с чем по-прежнему сохраняется осенняя неустойчивая погода, пройдут осадки в виде дождя и снега.



