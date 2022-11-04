Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Штормовое предупреждение объявили в пяти областях Казахстана

4 Ноября 2022, 18:41
Штормовое предупреждение объявили в пяти областях Казахстана
4 Ноября 2022, 18:41

Штормовое предупреждение объявили в пяти областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В пяти областях Казахстана 5 ноября ожидается снег, низовая метель и сильный ветер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

5 ноября на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, ночью на северо-востоке области сильный снег. На севере, западе, востоке области ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, ночью на юго-западе, юге области, днем на большей части области порывы

23-28 м/с.

В Петропавловске ожидаются снег, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром в северной части Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

Ночью на юге Мангистауской области ожидается сильный дождь. На севере области ожидается туман.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни на территорию Казахстана будет влиять атлантический циклон и связанные с ним фронтальные разделы, в связи с чем по-прежнему сохраняется осенняя неустойчивая погода, пройдут осадки в виде дождя и снега.


Новости по теме
Туман, гололед и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане 18 ноября
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
Снегопад в Алматы: 136 ДТП произошло за сутки
Читайте также
Туман, гололед и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане 18 ноября
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
Спасатели нашли трех потерявшихся жителей Жамбылской области
Последствия снегопада устраняют в Алматы
Все дороги по стране открыты - МЧС
Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане 17 ноября
Неблагоприятные метеоусловия 17 ноября ожидаются в Астане и Шымкенте
Первый снег выпал в Таразе
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору