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Штормовое предупреждение объявили в пяти областях Казахстана
28 Декабря 2021 17:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили в пяти областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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29 декабря на юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный на востоке области 15-20 м/с.
На северо-западе, севере Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью и утром ожидается туман.
На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.
На севере Карагандинской области ожидается низовая метель, на юго-востоке, в центре области туман.
В центре, на юге Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.
#Акмолинская область #Актюбинская область #Западно-Казахстанская область #Карагандинская область #Кызылординская область #Казгидромет #Погода
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