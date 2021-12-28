Штормовое предупреждение объявили в пяти областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили в пяти областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

29 декабря на юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный на востоке области 15-20 м/с.

На северо-западе, севере Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью и утром ожидается туман.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На севере Карагандинской области ожидается низовая метель, на юго-востоке, в центре области туман.

В центре, на юге Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.