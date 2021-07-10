Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане и 13 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане 10 июля временами ожидается сильный дождь. Гроза, град. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Алматы днем ожидается гроза, град. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15 м/с.

В Акмолинской области на юге ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный 15-20, местами порывы 25 м/с.

В Актюбинской области ночью местами ожидается гроза. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный, местами 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Алматинской области местами ожидается гроза, град. Ветер юго-западный, при грозе 15-20, порывы 23-28 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Талдыкоргане днем ожидается гроза.

Ночью в Атырауской области местами ожидается ветер северо-западный, северный 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара до 36 градусов. На большей части ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 36 градусов.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, град, шквал. Ветер восточный, юго-восточный местами 15-20, порывы 25 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер северный, северо-западный, местами 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. Местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 10 июля в Карагандинской области местами ожидается сильный дождь. В Караганде ожидаются гроза, шквал, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 18 м/с. В Жезказгане ожидается гроза.

В Костанайской области на юго-востоке ожидается сильный дождь. Местами гроза, град. Ветер северо-восточный, северный местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

10 июля ночью и утром в Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал. Сохраняются ветер западный, северо-западный местами 15-20 м/с с пыльной бурей. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде утром ожидается гроза. Ожидаются ветер западный днем порывы 15-20 м/с с пыльной бурей.

Днем в Мангыстауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, местами 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-восточный местами 15-20 м/с.

Днем 10 июля в горах Туркестанской области ожидается гроза. Утром и днем местами ожидаются пыльная буря. Ветер юго-западный утром и днем местами 15-20, порывы 23 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане утром и днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Шымкенте днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.