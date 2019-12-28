Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение на 29 декабря объявлено в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«29 декабря в Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель, ветер северо-западный 15-20 м/с», - сообщают синоптики.

Вероятность шторма 90-95%.