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Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области
28 Декабря 2019 19:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение на 29 декабря объявлено в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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«29 декабря в Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель, ветер северо-западный 15-20 м/с», - сообщают синоптики.
Вероятность шторма 90-95%.
Ключевые слова: Костанайская область, Казгидромет, Погода,
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