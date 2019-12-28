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Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области

28 Декабря 2019 19:15
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Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение на 29 декабря объявлено в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«29 декабря в Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель, ветер северо-западный 15-20 м/с», - сообщают синоптики.

Вероятность шторма 90-95%.


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Ключевые слова: Костанайская область, Казгидромет, Погода,
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