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Штормовое предупреждение объявили в двух регионах Казахстана
21 Января 2020 16:56
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение на 22 января объявлено в Кызылординской и Мангистауской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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В Кызылординской области 22 января местами сохраняется туман, ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный ночью местами, днем на большей части территории 15-20 м/с. Вероятность шторма 95-100%.
В Мангистауской области завтра местами ожидаются туман, гололед. Днем местами ветер западный, юго-западный 15-20 м/с.
В Актау днем 22 января ожидается ветер западный, порывы 18 м/с.
Вероятность шторма 90-95%.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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