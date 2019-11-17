+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -5 °С
USD 388.07 EUR 427.54
RUB 6.08 CNY 55.36
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Штормовое предупреждение объявили в двух регионах Казахстана

17 Ноября 2019 18:27
Поделиться:
Штормовое предупреждение объявили в двух регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Туман, гололед и низовую метель прогнозируют синоптики 18 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме

Штормовое предупреждение объявили в СКО
Сильные осадки: штормовое предупреждение в трех регионах Казахстана Штормовое предупреждение объявлено в столице Туман, гололед, метель: штормовое предупреждение в четырех регионах и столице

Штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях.

В Северо-Казахстанской области 18 ноября местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. В Петропавловске 18 ноября ожидается гололед, ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Акмолинской области 18 ноября местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер западный, северо-западный, местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив