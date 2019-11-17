Штормовое предупреждение объявили в двух регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Туман, гололед и низовую метель прогнозируют синоптики 18 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях.

В Северо-Казахстанской области 18 ноября местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. В Петропавловске 18 ноября ожидается гололед, ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Акмолинской области 18 ноября местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер западный, северо-западный, местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.