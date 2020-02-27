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Штормовое предупреждение объявили в двух областях страны

27 Февраля 2020 14:48
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Штормовое предупреждение объявили в двух областях страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили в двух регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Костанайской области 28 февраля местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.

В Костанае 28 февраля ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.
 Вероятность шторма 90-95%.


В Северо-Казахстанской области 28 февраля местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.

В Петропавловске 28 февраля днем ожидается гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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