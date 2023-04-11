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    Штормовое предупреждение объявили в девяти областях Казахстана

    11 Апреля 2023, 21:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В девяти регионах Казахстана 12 апреля объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра. В Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки до 2 градусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    На юге, в центре, горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается гроза.

    Днем на юге, востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный ночью на западе, юге области с порывами 15-20, днем на большей части области порывы 17-22 м/с. В Атырау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 17-22 м/с.

    На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, юге, в центре области 18-23 м/с. В Актау ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с порывами 18 м/с.

    Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается ветер северо-восточный, восточный с порывами 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. В Уральске ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

    Днем на севере Павлодарской области ожидается ветер западный с порывами 15-20 м/с.

    Ночью на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный с порывами 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

    Днем на севере Кызылординской области ожидается юго-восточный ветер 15-20 м/с.

    В горах Туркестанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

    На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. 12-13 апреля ветер юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

    Ранее сообщалось, что 11-13 апреля в Казахстане ожидается потепление.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Казгидромет Регионы Погода Природа
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