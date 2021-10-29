Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Штормовое предупреждение объявили в четырех регионах Казахстана

    29 Октября 2021, 19:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    30 октября на северо-востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидается гололед. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром 30 октября на западе и на севере Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

    В Западно-Казахстанской области на западе, севере ночью и утром ожидается туман.

    Ночью и утром 30 октября в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью 30 октября ожидается туман.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Атырауская область Западно-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
    Дожди и высокая пожарная опасность ожидаются в Казахстане
    Грозы, град и бурю прогнозируют 20-22 июня в Казахстане
    Казгидромет: Наиболее загрязненный воздух в столице - на левом берегу и мкр. Коктал
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске