Штормовое предупреждение объявили в четырех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

30 октября на северо-востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидается гололед. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром 30 октября на западе и на севере Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром 30 октября в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью 30 октября ожидается туман.