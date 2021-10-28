Штормовое предупреждение объявили в четырех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем 29 октября на северо-западе Акмолинской области ожидается гололед. Ветер юго-западный на востоке, севере области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере ночью и утром ожидается туман.

29 октября днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Днем 29, сутки 30 октября на севере, западе области ожидаются низовая метель, гололед. 30 октября ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный 29 октября 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. 30 октября ветер ночью на востоке области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, на западе области порывы 25 м/с. В Петропавловске днем 29 октября ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Сутки 29, днем 30 октября ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

29 октября в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман.