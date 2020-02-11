Штормовое предупреждение объявили в четырех регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено из-за непогоды в четырех регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Жамбылской области 12-13 февраля местами ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, западный 15-20 м/с, днем 12, ночью 13 февраля порывы 23-28, на юго-западе области 30 м/с и более. Днем 12 февраля в горных районах ожидаются сильные осадки. Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.
Вероятность шторма 85-90 %
В Таразе днем 12, ночью 13 февраля ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. Временами ожидаются туман, гололед.
Вероятность шторма 85-90 %
В Кызылординской области днем 12 февраля на большей части ожидаются осадки, местами сильные (дождь, снег). Местами гололед, туман, днем метель. Ветер восточный с переходом на западный, юго-западный днем местами 15-20 м/с.
Вероятность шторма 95-100%
В Восточно-Казахстанской области ночью 12 февраля ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха до 24-29, местами 18 мороза, местами туман, днем местами низовая метель, ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с.
В Туркестанской области днем 12 февраля ожидаются местами сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед, ветер восточный с переходом на юго-западный ночью15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, местами порывы 24-29 м/с.
В Шымкенте днем 12 февраля ожидаются сильные осадки (дождь, снег), ветер восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с, порывы 25 м/с.
В Туркестане днем 12 февраля ожидается ветер восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с, порывы 25 м/с.
Вероятность шторма 90-95 %.
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