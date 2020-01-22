Штормовое предупреждение объявили в четырех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казгидромет объявил штормовое предупреждение на 23 января в Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областях, передает МИА «Казинформ».

В Туркестанской области 23 января местами ожидаются туман, ветер юго-западный 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане временами туман. Вероятность шторма 90-95 %.

В Восточно-Казахстанской области 23 января местами ожидаются метель, гололед. Ветер южный, юго-западный местами 15-20, порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске и Семее ожидается метель. Ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью 23 января в Актюбинской области местами ожидается сильный снег. Местами гололед, низовая метель, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Актобе 23 января ожидается низовая метель, ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Костанайской области 23 января ожидаются метель, местами туман, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, ночью порывы 30 м/с. В Костанае ожидаются метель и гололед, ветер юго-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.