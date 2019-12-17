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Штормовое предупреждение объявили в четырех регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Туман, метель, гололед, сильный ветер прогнозируют синоптики 17 и 18 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Как сообщает ведомство, в Северо-Казахстанской области сегодня, 17 декабря, до 21 ч. местами ожидается туман, ветер юго-западный, днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.
В Костанайской области 18 декабря местами ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
В Туркестанской области завтра местами ожидается туман, ветер юго-западный 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане 18 декабря ожидается ночью туман, утром и днем ветер юго-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
В Кызылординской области 18 декабря местами туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный утром и днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
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