Штормовое предупреждение объявили в четырех областях РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в нескольких регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Утром и днем 10 ноября в Туркестанской области местами ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

10-12 ноября в Кызылординской области местами ожидается ветер северо-западный, северный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

10 ноября в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются сильные осадки (преимущественно снег), метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с.

10 ноября в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ночью местами низовая метель, ветер северный, северо-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.