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Штормовое предупреждение объявили в четырех областях РК

9 Ноября 2019 17:09
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Штормовое предупреждение объявили в четырех областях РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в нескольких регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Костанайская область, Кызылординская область, Туркестанская область, Казгидромет, Погода,
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