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вчера 23:12
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вчера 20:14
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вчера 18:26
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вчера 17:41
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Штормовое предупреждение объявили в четырех областях РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в нескольких регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Утром и днем 10 ноября в Туркестанской области местами ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
10-12 ноября в Кызылординской области местами ожидается ветер северо-западный, северный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
10 ноября в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются сильные осадки (преимущественно снег), метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с.
10 ноября в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ночью местами низовая метель, ветер северный, северо-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
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