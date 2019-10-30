Штормовое предупреждение объявили в четырех областях РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Утром и днем 31 октября в Кызылординской области местами ожидается юго-западный ветер 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

31 октября в Костанайской области местами ожидаются гололед, туман, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с.

В Костанае 31 октября ожидается гололед, днем ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

31 октября - 1 ноября в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед. 31 октября ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем местами 15-20 м/с. 1 ноября местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

31 октября в Мангистауской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.