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Штормовое предупреждение объявили в четырех областях РК

30 Октября 2019 20:21
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Штормовое предупреждение объявили в четырех областях РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Ключевые слова: Акмолинская область, Костанайская область, Кызылординская область, Казгидромет, Мангистауская область, Погода,
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