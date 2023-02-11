Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Штормовое предупреждение объявили в четырех областях Казахстана

    11 Февраля 2023, 21:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    12 февраля на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На севере, востоке области ожидается туман.

    На западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается туман.

    Ночью и утром на востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Днем на западе области ожидается гололед. Ветер юго-западный, южный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске - ветер юго-западный, южный, днем порывы 18 м/с.

    На юге Кызылординской области ожидается туман.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Когда отступит жара в СКО
    Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане, Алматы и еще трех городах РК
    Усиление ветра и погода без осадков ожидаются в Казахстане
    Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
    4 Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
    5 Лионель Месси покидает ПСЖ