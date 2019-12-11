Штормовое предупреждение объявили в Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

12 декабря в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%.