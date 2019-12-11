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Штормовое предупреждение объявили в Атырауской области
11 Декабря 2019 22:11
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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12 декабря в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%.
Ключевые слова: Атырауская область, Казгидромет, Погода,
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