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    Штормовое предупреждение объявили в Алматы и 10 областях Казахстана

    10 Марта 2023, 00:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Алматы 10 марта ночью и утром ожидается туман.

    На севере, западе, востоке Акмолинской области ожидается туман. На дорогах - гололедица. Ветер южный ночью на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

    В северной половине Актюбинской области и в Актобе на дорогах ожидается гололедица.

    Ночью и утром на западе, юге Алматинской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем в центре области порывы 17-22 м/с. В Конаеве ночью и утром ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром в центре горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане ночью ожидается туман.

    Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

    На севере Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

    На западе Мангистауской области ожидается туман. В Актау ожидается временами туман.

    В горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах 15-20 м/с.

    Ночью и утром на севере, востоке Улытауской области ожидается туман. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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