Штормовое предупреждение объявили в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в Актюбинской области в связи с непогодой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Штормовое предупреждение объявлено 3 ноября 2019 года с 20 часов по 20 часов 4 ноября. ​Ночью 4 ноября на востоке Актюбинской области ожидаются гололед, низовая метель. Местами туман. Ветер северный, северо-западный, ночью местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

Кроме того закрыта автодорога республиканского значения.

​В связи с ухудшением погодных условий, плохой видимостью и гололедом ограничено движение для всех видов автотранспортных средств на участке автодороги «Самара-Шымкент». С 965 километра до 1240 километра, в районе поселка Карабутак до границы Кызылординской области. ​Движение ограничено с 19:00.