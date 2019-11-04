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Штормовое предупреждение объявили в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в Актюбинской области в связи с непогодой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.
Штормовое предупреждение объявлено 3 ноября 2019 года с 20 часов по 20 часов 4 ноября. Ночью 4 ноября на востоке Актюбинской области ожидаются гололед, низовая метель. Местами туман. Ветер северный, северо-западный, ночью местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.
Кроме того закрыта автодорога республиканского значения.
В связи с ухудшением погодных условий, плохой видимостью и гололедом ограничено движение для всех видов автотранспортных средств на участке автодороги «Самара-Шымкент». С 965 километра до 1240 километра, в районе поселка Карабутак до границы Кызылординской области. Движение ограничено с 19:00.
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