Штормовое предупреждение объявили в 16 регионах Казахстана из-за жары

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 16 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

28 июля ночью и утром на севере, западе Акмолинской области ожидается туман. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, в центре Алматинской области ожидается пыльная буря. Ветер западный, на большей части области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Конаеве днем ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер западный, временами порывы 18-23 м/с.

Днем на большей части области Улытау ожидается сильная жара 35-36 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. 28 июля сохраняется на севере области высокая пожарная опасность, на западе, востоке, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке области Абай ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. 28 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Усть-Каменогорск: 28 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35-39 градусов. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

На востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, на востоке области порывы 18 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Актюбинской области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидается сильная жара 35-36 градусов.

В Кызылординской области ожидаются ветер северо-восточный утром и днем в центре, на востоке области 15-20 м/с с пыльной бурей. 28-30 июля в центре, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидаются ветер северо-восточный утром и днем порывы 15-20 м/с с пыльной бурей. 28-30 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. На севере, западе области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. 28-30 июля на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. 28-30 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается временами пыльная буря. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. 28-30 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Мангистауской области сохраняется сильная жара 39 градусов. На западе, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на востоке, юге, в центре Павлодарской области ожидается гроза, ночью туман. Ветер северо-западный на востоке, юге, в центре области при грозе порывы 15-20 м/с. 28 июля на западе, юге Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре утром и днем ожидается гроза, ночью туман. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, град. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер западный при грозе порывы 15-20 м/с. 28 июля сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге, в горных районах области Жетысу ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с, временами порывы 23-28 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане утром и днем ожидается гроза.

Утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, западный на западе, на севере области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.