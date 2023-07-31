Штормовое предупреждение объявили в 15 областях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили 1 августа в 15 областях, а также в Астане и Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане 1 августа сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области 1 августа днем на севере, западе ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный при грозе 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. 01 августа на большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидается гроза. 01 августа сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области 1 августа на западе, севере, востоке ожидается гроза. Днем на западе, востоке области град. Ветер восточный с переходом на западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара до 36 градусов. 01 августа на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Костанай утром и днем ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на западный при грозе порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области 1 августа днем на юго-западе ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области 1 августа на юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай 1 августа ночью в центре, днем на западе, востоке, юге ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35 градусов, на юге области 38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Семей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области 1 августа утром и днем на западе, севере, востоке ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Усть-Каменогорске ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области 1 августа ожидается ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области 1 августа на западе, северо-западе, в центре сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области 1 августа ночью и утром на юге, востоке ожидается гроза. Днем на юге области сохраняется сильная жара 38-40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области 1 августа днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. 01 августа сохраняется на востоке области высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность. В г. Атырау днем ожидается сильная жара 35 градусов.

В Карагандинской области 1 августа на севере, востоке ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на востоке области порывы 18 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 37 градусов. 01 августа на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Караганда сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Улытауской области 1 августа днем на западе, севере, в центре ожидается гроза. Ветер северный с переходом на юго-западный днем на юге области порывы 18 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза, сохраняется сильная жара 36 градусов. 01 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области 1 августа утром и днем на севере, в центре ожидается гроза. Ветер юго-западный утром и днем на севере, в центре области при грозе 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 40-43 градуса. 01-03 августа на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Кызылорда днем ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется сильная жара 40-42 градуса. 01-03 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области 1-2 августа днем в горных районах ожидается гроза. 1-3 августа днем ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 1-3 августа днем на большей части области сохраняется сильная жара 38-40 градусов. 1-3 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе 1-2 августа днем ожидается сильная жара 38-40 градусов. 1-3 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области 1 августа на горных перевалах ожидается ветер юго-западный, силой 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 40-42 градуса. 1-2 августа на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 1-2 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Туркестан днем 1 августа ожидается сильная жара 40-42 градуса. 1-2 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте днем 1 августа ожидается сильная жара 40 градусов.