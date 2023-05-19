Штормовое предупреждение объявили в 14 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

20 мая в Астане днем ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.

В Алматы временами ожидается гроза, ветер при грозе порывы 17 м/с.

В Шымкенте днем ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

На юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. В Кокшетау ожидается ветер восточный утром и днем порывы 15 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области ожидаются гроза, град. Ветер западный, при грозе порывы 17-22 м/с. В Конаеве временами ожидается гроза, ветер при грозе порывы 17-22 м/с.

Ночью на севере, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области гроза, град. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, днем на юго-западе, в горных районах области порывы 23 м/с. В Таразе днем ожидается гроза, град. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

На юге Карагандинской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на юге, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер восточный на юге, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром 20 мая ожидается туман.

Днем на севере, востоке Павлодарской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 18 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. На востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидается ветер северо-восточный, порывы 18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

20 мая ночью на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 23 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер восточный 15-20 м/с.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

На большей части Улытауской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается гроза.



