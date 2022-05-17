17 Мая 2022 17:19

Штормовое предупреждение объявили в 13 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 13 регионах Казахстана18 мая объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В Акмолинской области днем на большей части ожидается дождь, в центре, на северо-востоке области сильный дождь. На западе, севере, юге области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, с порывами до 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ожидается гроза.

В Северо-Казахстанской области на юге и востоке ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный. На западе, юге, востоке области порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области на юге, западе, юго-востоке ожидаются гроза, шквал, град. Ночью и утром на востоке области - туман. Днем на западе, юге области сила ветра будет достигать 15-20, с порывами до 23 метров в секунду. В городе Костанае вечером ожидается гроза.

В Восточно-Казахстанской области, в Жарминском районе, ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

В Павлодарской области утром и днем ожидаются гроза, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. На юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Павлодаре днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области на севере, юге и в центре ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный. Днем на западе, в центре области сила ветра будет достигать 15-20 метров в секунду. В Караганде днем прогнозируется гроза. В Жезказгане днем ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, порывы до 15 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области, на севере и северо-западе, ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный. Ночью и днем сила ветра будет достигать 15-20, с порывами до 23 метров в секунду. В Уральске ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области, на севере, западе, в центре, ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный. Днем на севере и в центре области порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. В Актобе днем ожидается гроза.

В Атырауской области ночью ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный. Днем на западе, востоке и в центре области сила ветра будет достигать 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области днем на юге, в горных районах ожидается сильный дождь.

В Кызылординской области днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области в горных районах ожидается гроза. Ветер юго-восточный, при грозе порывы до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области в горах ожидается сильный дождь. На юге, западе, севере области, в горных и предгорных районах - гроза, шквал. Ветер северо-западный. На юге, западе, севере области, в горных и предгорных районах сила ветра будет достигать 15-20 метров в секунду.

В Туркестане утром и днем ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте утром и днем ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, силой 15-20 метров в секунду.