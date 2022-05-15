15 Мая 2022 00:03

Штормовое предупреждение объявили в 13 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана - ожидаются сильный дождь, гроза и град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

15 мая в Нур-Султане временами ожидается гроза.

В Алматы ожидаются временами сильный дождь, гроза, град. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, юго-востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, днем на севере, западе, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем 15 мая ветер юго-западный порывы 15 м/с.

Днем на севере Актюбинской области ожидается сильный дождь, на западе, севере области - гроза. Ветер юго-западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Актобе днем ожидаются сильный дождь, гроза.

На юге Алматинской области и в горных районах ожидается сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, при грозе 15-20, порывы 25 м/с.

Днем на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, западный, днем на востоке, юге области 15-20 м/с.

На юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с

Днем 15 мая на востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В Костанае днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-восточный, на юге, востоке, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Актау ветер южный, юго-восточный, порывы 15-18 м/с.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный, ночью на юге, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. В Павлодаре ветер западный, днем порывы 18 м/с.

15 мая ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. На западе, севере, юге области ожидается гроза, град. Ветер юго-западный днем на большей части 15-20 м/с, на юго-востоке области порывы 23 м/с. В Петропавловске ночью 15 мая ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный при грозе порывы 15-20 м/с.