Штормовое предупреждение объявили в 13 регионах Казахстана и Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 19 февраля в 13 областях Казахстана и Астане объявлено штормовое предупреждение. В регионах ожидается туман, метель и порывистый ветер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

19 февраля на юге и в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Алматы ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-восточный, южный в центре области днем 15-20 м/с.

На севере, западе, юге Абайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на юге, западе, в центре области 15-20, в Жарминском районе порывы 26 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, днем на северо-западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается низовая метель.

Днем на западе, севере Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

На востоке, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. В Атырау ожидаются туман, гололед.

На юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем на юго-западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На севере Мангистауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный, днем на юге области 15-20 м/с.

В Астане временами ожидается туман.

На юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный на горных перевалах 15-20 м/с.

На севере, востоке Улытауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на севере области порывы 18 м/с.

В горных и предгорных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на севере области 15-20, в районе Алакольских озер порывы 23-28 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман.

Днем на большей части Костанайской области ожидается снег. На юге, востоке области низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный днем на юге, востоке области 15-20 м/с.

На западе, севере, юго-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На юге, востоке области туман. Ветер юго-западный, южный. Днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.