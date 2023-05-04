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    Штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана

    4 Мая 2023, 20:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили 5 мая в нескольких областях из-за сильного ветра, тумана и заморозков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    5 мая днем на юге Актюбинской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, восточный на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

    На юго-западе Мангистауской области ожидается временами сильный дождь. На большей части области ожидается гроза. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, на юго-западе, севере области 15-20 м/с. В Актау ожидается гроза.

    В центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Кызылорде ожидается пыльная буря. Ветер восточный 15-20, днем порывы 23 м/с.

    Днем на севере, востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

    На юго-востоке Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

    Днем на севере Костанайской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный с порывами 15-20 м/с. Ночью на юго-востоке области на поверхности почвы сохраняются заморозки до 2 градусов. В центральной части области ожидается высокая пожарная опасность.

    Днем на юге Карагандинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный с порывами 15-20 м/с.

    На севере, востоке Жетысуской области ветер северо-восточный с порывами 17-22 м/с, днем в районе Жаланашколя - 28 м/с. Ночью на большей части области ожидаются заморозки 1-6 градусов. В Талдыкоргане ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с. Ночью ожидаются заморозки до 1-3 градусов.

    На юге Улытауской области ожидается ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области сохраняются заморозки 2 градуса.

    Днем на западе, юге, в центре Абайской области ожидается ветер северо-западный, северный 15-20 м/с.

    Днем на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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