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    Штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана

    1 Апреля 2023, 19:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На большей части Казахстана 2 апреля прогнозируют сильные ветра, в некоторых областях ожидаются заморозки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидрмоет».

    2-4 апреля на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ночью сохраняются заморозки 1-6 градусов, 4 апреля - 2 градуса. В Таразе временами ожидается туман. 2-3 апреля ветер северо-восточный, порывы 15-20, временами 23 м/с, ночью ожидаются заморозки 1-3 градусов.

    На западе, юге Акмолинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный с порывами 15-20 м/с.

    В Алматинской области ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на севере, востоке, в горных районах области ожидается 15-20, порывы 25 м/с. Ночью сохраняются заморозки 1-6 градусов. В Алматы ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса. В Конаеве ночью ожидаются заморозки 3-5 градусов.

    На севере, востоке, юге Атырауской области ожидается ветер северный, северо-восточный с порывами 15-20 м/с.

    В центре Кызылординской области сохраняется пыльная буря. Ветер восточный с порывами 15-20, в центре области - 23-28 м/с. В Кызылорде сохраняется пыльная буря. Ветер восточный с порывами 25 м/с.

    В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, восточный с порывами 17-22, временами порывы 30 м/с и более. На севере, востоке Жетысуской области сохраняется ветер северо-восточный, порывы 17-22 м/с. Ночью заморозки 2-7 градусов. В Талдыкоргане сохраняется ветер северо-восточный, временами порывы 17-22 м/с. Ночью заморозки 4-6 градусов.

    Утром и днем на юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ночью на севере, в горных районах области ожидаются заморозки 2 градуса. В Шымкенте днем ожидается гроза.

    На юге Карагандинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный с порывами 15-20, временами порывы 23 м/с.

    В Улытауской области ожидается ветер восточный ночью в западной половине области порывы 15-20 м/с, днем порывы ветра 15-20, временами порывы 23 м/с. В Жезказгане ожидается ветер восточный с порывами 15-20 м/с.

    Ночью на большей части Мангистауской области ожидается дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, ночью порывы 15-20 м/с.

    Ночью в центре, днем на востоке, юге, в центре Актюбинской области ожидается ветер восточный с порывами 15-20 м/с.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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