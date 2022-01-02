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    Штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана

    2 Января 2022, 19:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Днем 3 января на западе, юге Акмолинской области ожидается туман, гололед. Ветер южный, юго-западный на севере области порывы 15-20 м/с.

    Ночью 3 января на западе, северо-западе Актюбинской области ожидаются низовая метель.

    3-7 января на севере, юге и востоке Алматинской области ожидается туман. 3-4 января в районе Алакольских озер ветер юго-восточный 18-23, порывы 29 м/с и более.

    3 января на западе, севере Атырауской области ожидаются низовая метель, гололед, на юге области туман. Ветер южный с переходом на северо-западный, на западе, севере порывы 15-20 м/с.

    3–5 января на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на юго-западе области и в горных районах 15-20 м/с. В Таразе 3–5 января ожидается туман, 5 января - гололед.

    Ночью 3 января на востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный, северо-западный, на севере, северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске 3 января ветер западный, северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

    3 января на юге Карагандинской области ожидается туман, гололед. г. Жезказган: 03 января ожидается туман, днем гололед.

    3 января на западе, севере Костанайской области ожидается низовая метель. Днем на юге области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, южный на западе, севере области 15-20 м/с. В Костанае утром и днем 3 января ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный порывы 15-20 м/с.

    3 января на севере Кызылординской области ожидаются гололед, в центре области туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

    Днем 3 января на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно снег). На западе, севере области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный на западе области порывы 15-20 м/с.

    Ночью 3 января на севере Туркестанской области ожидается туман.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Алматинская область Актюбинская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Кызылординская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Погода
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