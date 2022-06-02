Штормовое предупреждение объявили в 10 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане днем 3 июня временами ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем при грозе порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте ожидаются утром и днем гроза, шквал. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

3 июня ночью на севере, днем на севере, юге, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидаются гроза, град. Ветер западный, северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке и в горных районах Алматинской области днем ожидается гроза, шквал. Ветер северо-восточный, на востоке и в горных районах области 15-20, порывы 25 м/с.

Днем на севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

Днем 3 июня на западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается гроза.

В центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный в центре области 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ночью ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на западе, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, на севере, востоке области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер северный порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 25 м/с. В Туркестане ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.



