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    Штормовое предупреждение объявили в 10 регионах Казахстана

    2 Июня 2022, 18:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Нур-Султане днем 3 июня временами ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем при грозе порывы 15-20 м/с.

    В Шымкенте ожидаются утром и днем гроза, шквал. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

    3 июня ночью на севере, днем на севере, юге, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидаются гроза, град. Ветер западный, северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

    На юге, востоке и в горных районах Алматинской области днем ожидается гроза, шквал. Ветер северо-восточный, на востоке и в горных районах области 15-20, порывы 25 м/с.

    Днем на севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

    Днем 3 июня на западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается гроза.

    В центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный в центре области 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ночью ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на западе, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на западе, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

    Днем на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, на севере, востоке области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер северный порывы 15-20 м/с.

    На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 25 м/с. В Туркестане ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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