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    Штормовое предупреждение объявили синоптики в девяти областях Казахстана

    24 Октября 2022, 19:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовую погоду объявили синоптики в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Ночью и утром на на западе, юге, в центре Абайской области ожидается туман.

    На севере, востоке, юге Атырауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. В городе Атырау ожидается днем ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с

    Ночью и утром на севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

    Ночью и утром в центре, горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольких озер порывы 17-22 м/с.

    В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

    Утром и днем в Костанайской области ожидается гололед. Ветер юго-западный на севере, западе области 15-20 м/с. В городе Костанае ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

    В Мангистауской области ожидается ветер северо-западный, на западе, в центре области 15-20 м/с. В городе Актау ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

    Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается гололед. Сутки на севере, западе области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловске днем ожидается гололед. Сутки ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

    Во второй половине дня в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный днем на горных перевалах 15-20 м/с.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Атырауская область Восточно-Казахстанская область Западно-Казахстанская область Костанайская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Погода Абайская область Жетысуская область
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