Штормовое предупреждение объявили синоптики в 13 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики объявили о штормовой погоде в 13 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В областном центре Абайской области городе Семее днем ожидается гроза, синоптики прогнозируют сильную жару до 36 градусов.

На севере, западе, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-западный, западный на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Кокшетау утром и днем ожидается гроза. Ветер западный, днем порывы до 15-20 м/с.

Днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 18 м/с. В городе Актобе днем ожидается гроза.

Днем на северо-западе, западе, юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на северо-западе, западе области 15-20 м/с. Днем на северо-западе, юго-западе, юге области ожидается сильная жара 36 градусов. На западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В городе Усть-Каменогорске днем ожидается гроза, сильная жара до 36 градусов.

Днем на севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный, днём на севере области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный, днем порывы 18 м/с.

Днем на востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На северо-западе, северо-востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, днем на северо-западе, западе области 15-20 м/с. В городе Костанае днем ожидается гроза. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере-востоке Кызылординской области ожидается гроза. В городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В городе Нур-Султане ожидается ветер северо-западный, западный, днем порывы до 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке, в центре области днем порывы 15-20 м/с. В городе Павлодаре ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на большей Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер западный ночью на севере, западе, востоке области, днем на большей части 15-20 м/с. В городе Петропавловске ожидается гроза. Днем ожидаются шквал, град. Ветер западный днем 15-20 м/с.

На западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20 м/с. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. В городе Туркестане утром и днем ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В городе Шымкенте утром и днем ожидаются гроза и шквал.



