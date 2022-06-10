Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Штормовое предупреждение объявили синоптики в 13 регионах Казахстана

    10 Июня 2022, 17:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики объявили о штормовой погоде в 13 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    В областном центре Абайской области городе Семее днем ожидается гроза, синоптики прогнозируют сильную жару до 36 градусов.

    На севере, западе, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-западный, западный на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Кокшетау утром и днем ожидается гроза. Ветер западный, днем порывы до 15-20 м/с.

    Днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 18 м/с. В городе Актобе днем ожидается гроза.

    Днем на северо-западе, западе, юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на северо-западе, западе области 15-20 м/с. Днем на северо-западе, юго-западе, юге области ожидается сильная жара 36 градусов. На западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В городе Усть-Каменогорске днем ожидается гроза, сильная жара до 36 градусов.

    Днем на севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный, днём на севере области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный, днем порывы 18 м/с.

    Днем на востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

    На северо-западе, северо-востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, днем на северо-западе, западе области 15-20 м/с. В городе Костанае днем ожидается гроза. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.

    Ночью на севере-востоке Кызылординской области ожидается гроза. В городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В городе Нур-Султане ожидается ветер северо-западный, западный, днем порывы до 15-20 м/с.

    На севере, востоке, в центре Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке, в центре области днем порывы 15-20 м/с. В городе Павлодаре ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

    Днем на большей Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер западный ночью на севере, западе, востоке области, днем на большей части 15-20 м/с. В городе Петропавловске ожидается гроза. Днем ожидаются шквал, град. Ветер западный днем 15-20 м/с.

    На западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20 м/с. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. В городе Туркестане утром и днем ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

    В городе Шымкенте утром и днем ожидаются гроза и шквал.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Акмолинская область Актюбинская область Восточно-Казахстанская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Кызылординская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Регионы Шымкент Погода Абайская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана
    Какими будут метеоусловия в Казахстане 26 мая
    Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая
    В каких регионах Казахстана больше применяют водосберегающие технологии
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз