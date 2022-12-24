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Штормовое предупреждение объявили синоптики 25 декабря в пяти областях Казахстана

24 Декабря 2022, 20:13
Штормовое предупреждение объявили синоптики 25 декабря в пяти областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовую погоду прогнозируют синоптики в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На юге и в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, сутки 25, ночью 26 декабря порывы 25 м/с. В городе Таразе временами ожидаются туман.

На северо-востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Костанайскойобласти ожидается ветер юго-западный на севере области 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный в центре области 15-20 м/с. В городе Кызылорде ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

На юге, в предгорных районах Туркестанскойобласти ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на севере области порывы 15-20 м/с.


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