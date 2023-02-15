Штормовое предупреждение объявили синоптики 16 февраля в 11 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовую погоду прогнозируют синоптики 16 февраля в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Днем на севере, западе, востоке Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, восточный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

В горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед.

Днем на востоке и центре Атырауской области ожидается сильный снег, на юге, востоке области низовая метель. На западе, севере, юге области ожидается туман, гололед. В городе Атырау днем ожидается сильный снег, низовая метель.

В связи с прогнозом сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона в период с 16 по 18 февраля 2023 года в Туркестанской и Жамбылской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

В городе Таразе ночью ожидается снег, днем осадки, временами сильные осадки (дождь, снег).

Днем в горных районах Жетысуской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге и в горных районах области туман, гололед. Ветер восточный, юго-восточный, на севере области порывы 15-20 м/с, в районе Алакольских озер 15-20, порывы 23-28 м/с.

На юге Западно-Казахстанской области ожидается сильный снег. На юге, юго-востоке области ожидается туман, гололед. Днем на востоке области низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на юге области порывы 18 м/с. В городе Караганденочью ожидается туман.

На севере Кызылординской области ожидается туман. Днем на юго-западе области гололед. Ветер восточный в центре области днем 15-20 м/с. В городе Кызылорде ночью ожидается гололед.

На севере, западе Мангистаускойобласти ожидается гололед. На севере области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, западе области 15-18 м/с. В городе Актауночью ожидается гололед. Ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на юге Павлодарской области ожидается туман.



