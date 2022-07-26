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    Штормовое предупреждение из-за жары объявлено в Кыргызстане

    26 Июля 2022, 11:34

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение, связанное с сохраняющейся аномально жаркой и сухой погодой, объявлено на территории Кыргызстана в период с 26 по 28 июля, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

    По сообщению ведомства, 26 июля воздух прогреется в Чуйской области до +36-41, в Таласской области +34-39, в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях +37-42, в горных районах +34-39, в Суусамырской долине +27-32, в Иссык-Кульской области +29-34, в Нарынской области +31-36, в высокогорных районах +14-19.

    В МЧС напоминают о необходимости избегать прямых солнечных лучей во избежание получения теплового удара и обезвоживания организма, а также проводить обильный полив сельскохозяйственных культур.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

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