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    Штормовое предупреждение из-за подъема уровня в воды в реках объявили в СКО

    12 Апреля 2021, 21:15

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из-за возможного паводка объявили штормовое предупреждение на ближайшие пять дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, в регионе ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха, что приведет к еще большему ослаблению ледового покрытия и возникновению заторно-зажорных явлений на реках и формированию талого стока на территории области.

    В 12 по 16 апреля в регионе ожидается подъем уровня воды на реках и выход воды на пойменные участки.

    Ранее такие же опасения высказали спасатели. Паводок может возникнуть в любом районе. Ситуацию могут осложнить сбросы воды из Селетинского водохранилища.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Безопасность Паводок Общество МЧС
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