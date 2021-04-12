Штормовое предупреждение из-за подъема уровня в воды в реках объявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из-за возможного паводка объявили штормовое предупреждение на ближайшие пять дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, в регионе ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха, что приведет к еще большему ослаблению ледового покрытия и возникновению заторно-зажорных явлений на реках и формированию талого стока на территории области.

В 12 по 16 апреля в регионе ожидается подъем уровня воды на реках и выход воды на пойменные участки.

Ранее такие же опасения высказали спасатели. Паводок может возникнуть в любом районе. Ситуацию могут осложнить сбросы воды из Селетинского водохранилища.