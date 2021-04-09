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    Штормовое предупреждение из-за паводка объявили в СКО

    9 Апреля 2021, 08:37

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жителей Северо-Казахстанской области предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках и формировании талого стока 9-11 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующее сообщение служба спасения отправила через мобильное приложение Darmen.

    Сохранение положительной температуры воздуха днем и ночью и дальнейшее ее повышение в ближайшие трое суток приведет к интенсивному таянию снега, формированию талого стока и подъему уровня воды в реках. В эти же дни в регионе ожидается дождь.

    «Рекомендуем населению принять необходимые меры безопасности для обеспечения нормальной жизнедеятельности. Напоминаем о круглосуточно функционирующем телефоне 112, на который всегда можно обратиться в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия», - отметили в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

    О резком повышении уровня воды в малых реках накануне предупредили синоптики. Спасатели перебрасывают в паводкоопасные районы технику. На месте работают сотрудники служб гражданской защиты.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Казгидромет Паводок Погода
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