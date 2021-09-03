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Штормовая погода ожидается в восьми регионах Казахстана

3 Сентября 2021 17:30
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Штормовая погода ожидается в восьми регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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4 сентября на севере в Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный, на западе, в центре, на востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Уральске 4 сентября ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью 4 сентября на западе, северо-западе Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью порывы 17-22, днем на севере области 15-20 м/с. В Актау ночью 4 сентября ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью порывы 17-22 м/с.

4 сентября в Актюбинской области ночью на большей части, днем на севере, северо-востоке области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный ночью на западе, северо-западе области, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с.

В Актобе 4 сентября ожидается гроза. Днем ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

4 сентября на юго-западе, севере Акмолинской области ожидается юго-восточный, южный ветер, порывы 15-20 м/с.

Днем 4 сентября на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с. В Петропавловске днем 4 сентября ожидается ветер юго-восточный с порывами 15-20 м/с.

Днем 4 сентября на западе Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем 4 сентября ожидается ветер юго-восточный, порывы 18 м/с.

4 сентября в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 м/с. В Уральске 4 сентября ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.


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#Казгидромет   #Погода  
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