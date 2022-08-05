Штормовая погода ожидается в трех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Шквалистый ветер и грозы ожидаются в трех областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Утром и днем 6 августа в центре, на востоке Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северный, северо-восточный, днем в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде утром и днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ветер северо-восточный, восточный, днем на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.



