Штормовая погода ожидается в столице и 11 регионах Казахстана 8 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Осадки, туман, гололед и сильный ветер прогнозируют синоптики 8 марта в Астане и 11 областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, в центре области ночью 15-20 м/с.

8 марта ночью и утром на севере, в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 8 марта днем на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью на большей части Карагандинской области, днем на юге, востоке области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере, востоке области - гололед, низовая метель, на юго-востоке области - туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28, временами 30 м/с и более, днем 9-14, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде 8 марта ночью ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Абайской области ожидаются осадки, на юго-западе, востоке области - сильные осадки (дождь, мокрый снег), на севере, востоке области - низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 15-20, порывы 23-28 м/с, в центре области временами 30 м/с и более. В Семее ночью 8 марта ожидаются осадки (дождь, снег), на дорогах - гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, на севере, востоке области - сильные осадки (дождь, мокрый снег). На севере, востоке области - низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23-28 /с, ночью на севере, востоке области временами 30 м/с и более. В Усть-Каменогорске8 марта ожидаются осадки (дождь, снег). На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 17-22 м/с.

На севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер южный на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске8 марта днем ожидаются низовая метель, гололед. Ветер южный, днем порывы 18 м/с.

8 марта ночью на большей части Акмолинской области, днем на севере, востоке области ожидаются осадки (преимущественно снег), на севере, востоке области - низовая метель, гололед, на западе, севере, юге области - туман. Ветер северо-западный, западный, ночью 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28, временами 30 м/с и более, днем 9-14, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

На востоке, севере, юге Павлодарской области ожидается низовая метель.

8 марта ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, на юге области - сильный снег. На севере, востоке, юге области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, западный 15-20 м/с, на юге, востоке области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, западный 15-20 м/с.

Ночью 8 марта на севере, востоке, юге Костанайской области ожидается низовая метель, на западе области - туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью на большей части области порывы 15-20 м/с, днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Костанаеночью 8 марта ожидается низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Актюбинской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Астаненочью и утром 8 марта ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.