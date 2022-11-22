Штормовая погода ожидается в шести регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Туман, гололед и сильные осадки ожидаются в шести регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

23 ноября ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской областиожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске 23 ноября ночью и утром ожидаются туман, гололед.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.

Ночью и утром 23 ноября на западе, севере, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте и Туркестане ночью и утром 23 ноября ожидается временами туман.

На большей части Восточно-Казахстанской области ожидается снег, на севере, востоке области - сильный снег. На севере, в центре, юге области - низовая метель. Ветер северо-западный, на севере, в центре, юге области 15-20 м/с.

23 ноября ночью в горных и предгорных районах Жетысускойобласти ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный, на востоке области порывы 17-22 м/с.

На севере, западе, востоке Актюбинской области ожидается гололед, на юге, востоке области - туман. В Актобе 23 ноября ночью ожидается гололед.



