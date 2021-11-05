+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -8 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Штормовая погода ожидается в шести регионах Казахстана

5 Ноября 2021 18:10
Поделиться:
Штормовая погода ожидается в шести регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в шести областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Более 26 тысяч абонентов остались без электричества после урагана в Арысе
Солнечную погоду и потепление прогнозируют на выходные в Казахстане Более 2200 кубометров снега вывезли из Алматы Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана

Днем 5 ноября, сутки 6 ноября в предгорных и южных районах Туркестанской области временами сохраняется туман. В Шымкенте днем 5 ноября, сутки 6 ноября временами сохраняется туман.

6 ноября в Западно-Казахстанской области - ветер юго-восточный, южный, на юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске 6 ноября - ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с.

6 ноября на севере Акмолинской области - ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау 6 ноября - ветер западный, юго-западный, порывы 15 м/с.

6 ноября в центре Кызылординской области сохраняется пыльная буря. Сохраняется ветер северо-восточный, в центре и на юге области 15-20 м/с. В Кызылорде 6 ноября сохраняется ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

6 ноября ночью и утром на севере Алматинской области и в горных районах - туман, 6-8 ноября в районе Алакольских озер ожидается ветер восточный 17-22 м/с.

5 ноября на юго-западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на юге-западе, северо-востоке области порывы 15-20 м/с.




Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
Более 26 тысяч абонентов остались без электричества после урагана в Арысе
Солнечную погоду и потепление прогнозируют на выходные в Казахстане
Более 2200 кубометров снега вывезли из Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана
Популярное
1 Костанаец похитил 416 миллионов тенге, воспользовавшись сбоем в системе банка
2 Алматинка через суд заставила стоматолога вернуть деньги за лечение
3 В Алматинской области наказан водитель, не пропустивший скорую
4 Автовор сканером вскрыл чужое авто и похитил 20 млн тенге в Алматы
5 Павлодарец нанес государству ущерб на 500 млн тенге
6 Внедорожник изъяли у алматинца за неуплату налога
Читайте также
Более 200 ДТП за два дня произошло в Нур-Султане из-за гололеда
Более 40 человек стали заложниками пыльной бури в Туркестанской области
Костанаец похитил 416 миллионов тенге, воспользовавшись сбоем в системе банка
Алматинка через суд заставила стоматолога вернуть деньги за лечение
В Алматинской области наказан водитель, не пропустивший скорую
Автовор сканером вскрыл чужое авто и похитил 20 млн тенге в Алматы
Павлодарец нанес государству ущерб на 500 млн тенге
Внедорожник изъяли у алматинца за неуплату налога
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив