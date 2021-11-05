Штормовая погода ожидается в шести регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в шести областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем 5 ноября, сутки 6 ноября в предгорных и южных районах Туркестанской области временами сохраняется туман. В Шымкенте днем 5 ноября, сутки 6 ноября временами сохраняется туман.

6 ноября в Западно-Казахстанской области - ветер юго-восточный, южный, на юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске 6 ноября - ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с.

6 ноября на севере Акмолинской области - ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау 6 ноября - ветер западный, юго-западный, порывы 15 м/с.

6 ноября в центре Кызылординской области сохраняется пыльная буря. Сохраняется ветер северо-восточный, в центре и на юге области 15-20 м/с. В Кызылорде 6 ноября сохраняется ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

6 ноября ночью и утром на севере Алматинской области и в горных районах - туман, 6-8 ноября в районе Алакольских озер ожидается ветер восточный 17-22 м/с.

5 ноября на юго-западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на юге-западе, северо-востоке области порывы 15-20 м/с.







