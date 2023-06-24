Штормовая погода ожидается в шести областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Грозы, дожди и сильный ветер ожидаются в шести областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

25 июня днем в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, утром и днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае 25 июня днем ожидается гроза.

Ночью 25 июня на юге Павлодарской области ожидается гроза. На севере, западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Павлодаре сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

25 июня днем на севере Актюбинской области ожидается сильный дождь. Днем на западе, севере области - гроза. Ветер юго-западный, западный. днем на юго-западе области порывы 15 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе днем ожидается гроза.

25 июня ночью и утром на востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Днем на западе, севере, востоке области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, востоке при грозе порывы 15-20 м/с. В Петропавловске 25 июня днем ожидается гроза.

25 июня днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.