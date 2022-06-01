1 Июня 2022 20:00

Штормовая погода ожидается в шести областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в шести областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Днем 2 июня на западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, днем на западе области, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 23 м/с. В Шымкенте в конце дня 2 июня ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане в конце дня 2 июня ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, днем 15-20, порывы 23 м/с.

2 июня на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Петропавловске днем 2 июня ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Утром и днем 2 июня на юге, востоке Кызылординской области ожидаются гроза, сутки 2 июня в центре области - пыльная буря. Ветер северо-восточный в центре, на севере области 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 2 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

2 июня на севере, юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный на севере, юге, востоке области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске 2 июня ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, утром и днем порывы 15-18 м/с. В Семее 2 июня ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

2 июня на севере, юге, востоке и в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на юге, востоке и в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. В Талдыкоргане 2 июня временами ожидается гроза.

Днем 2 июня на севере Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем на севере области 15-20 м/с. На юге области ожидается сильная жара - 38 градусов.



