Штормовая погода ожидается в семи регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гроза, жара и сильный ветер ожидаются в семи областях страны 25 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем на севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза. В Петропавловске днем 25 августа ожидается гроза.

Днем на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35 градусов. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Атырауской области сохраняется сильная жара 35 градусов. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Алматинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Конаеве 25 августа ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области, как и в Кызылорде, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 25 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

25-27 августа в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.