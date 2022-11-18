Штормовая погода ожидается в ряде регионов Казахстана

18 Ноября 2022, 16:52

18 Ноября 2022, 16:52

Штормовая погода ожидается в ряде регионов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метель, туман и гололед ожидаются 19 ноября в девяти регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

На западе, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем 19 ноября ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На северо-западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается туман.

19 ноября ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на северо-западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед.

На севере, востоке, в центре Акмолинской области ожидается низовая метель. На севере, востоке области - туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

19 ноября ночью на западе, севере, днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гололед. В Актобе 19 ноября временами ожидается гололед.

19 ноября ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). На западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-западный, на горных перевалах 15-20 м/с. В Шымкенте ночью 19 ноября временами ожидается туман. В Туркестаненочью 19 ноября временами ожидается туман.

Днем 19 ноября на севере, западе Павлодарской области ожидается поземок. Ветер юго-западный, 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской областиожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. В Таразе 19 ноября ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

В северной половине Костанайской области ожидаются снег, низовая метель. На юге области туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с.